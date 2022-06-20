За минулу добу окупанти знову обстріляли Харківську область. Троє дітей отримали поранення. Про це у Facebook повідомляє начальник ГУ Нацполіції області Володимир Тимошко.

Протягом минулого дня військові російської федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкине. Вночі ворог випустив ракети по Харкову і населеним пунктам передмістя. В результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, господарські будівлі та гаражі, приміщення навчального закладу в місті Люботині.

Також Тіошко розповів, що в селі Іванівка в результаті вибуху снаряда поранення отримали троє дітей.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували всі факти руйнування житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.