Вночі проти 5 липня окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Також ворог із РСЗВ атакував область.

О 2 годині ночі ворог завдав ракетний удар по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Частково зазнала руйнувань будівля, від ракети росіяни залишили вирву на території. Жодної військової інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає.

Також минулої доби ворог із артилерії та РСЗВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники. Вчора внаслідок обстрілів в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка.

Разом з тим він зазначив, що за даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої - на Харківському напрямку окупанти зосереджені на стримуванні наших військових.

Також в районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина.