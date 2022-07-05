У ніч на 5 липня троє озброєних невідомих напали на військову частину №12721, яка розташована в місті Клинці Брянської області. Це місто знаходиться за 45 км від кордону з Україною.

Місцеві жителі приблизно о 4:15 "чули автоматну чергу", а нападники були у масках.

РосЗМІ опублікували витяг з поліцейського орієнтування. У ньому йдеться, що напад скоїли троє озброєних невідомих. Двоє з них були одягнені в темно-червоний одяг, третій - у чорний.

Співробітник правоохоронних органів повідомив, що один з нападників був поранений. Коментарів офіційних осіб поки що не надходило.

У військовій частині №12721 розташований 488-й мотострілковий полк сухопутних військ збройних сил Росії.

Нагадаємо, що наприкінці квітня в російському Брянську сталася потужна пожежа на нафтобазі.