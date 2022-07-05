У Брянській області напали на військову частину [ Редагувати ]
У ніч на 5 липня троє озброєних невідомих напали на військову частину №12721, яка розташована в місті Клинці Брянської області. Це місто знаходиться за 45 км від кордону з Україною.
Місцеві жителі приблизно о 4:15 "чули автоматну чергу", а нападники були у масках.
РосЗМІ опублікували витяг з поліцейського орієнтування. У ньому йдеться, що напад скоїли троє озброєних невідомих. Двоє з них були одягнені в темно-червоний одяг, третій - у чорний.
Співробітник правоохоронних органів повідомив, що один з нападників був поранений. Коментарів офіційних осіб поки що не надходило.
У військовій частині №12721 розташований 488-й мотострілковий полк сухопутних військ збройних сил Росії.
Нагадаємо, що наприкінці квітня в російському Брянську сталася потужна пожежа на нафтобазі.
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