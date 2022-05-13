Окупанти стягують артилерію до Брянської області для обстрілів Чернігівщини - Генштаб [ Редагувати ]
росія перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії для нарощування провокаційних обстрілів прикордонних населених пунктів Чернігівщини. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 травня.
- На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил республіки білорусь були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.
- На Слобожанському напрямку ворог перегруповує підрозділи, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.
- На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування наших військ в районі населеного пункту Веселе.
- На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним.
- На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі Олександрівки.
- На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи, успіху не мали.
- На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Мар’їнки.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
- На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах Олександрівки, Таврійського, Котляревого, Ганнівки і Осокорівки.
Нагадаємо, що в Генштабі назвали загальні втрати росії через вторгнення до України.
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