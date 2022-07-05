У космосі трапився справжній скандал. 4 липня у США відзначали одне із найголовніших свят – День Незалежності. Але російські космонавти спаплюжили свято американців своєю відверто нахабною поведінкою.

Космонавти із країни-агресора на Міжнародній космічній станції не приєднались вітаннями до американського свята. Натомість їм не прийшло нічого кращого у голову, ніж привітати свої окупаційні війська зі "святом" захоплення Лисичанська. Про це повідомляє The Guardian.

Більш того, росіяни на орбіті Землі розгорнули прапори. Але не американські, а "ганчірки", які наразі використовують бандити із самопроголошеної "ЛНР" та "ДНР", що встановили терористичні режими на окупованій східній частині території України.

Офіційним приводом для "привітання" стала окупація російськими військами міста Лисичанськ, яке перед цим залишили ЗСУ під час вимушеного відступу. На думку космонавтів Олєга Артємьєва, Дєніса Матвєєва та Сєргєя Корсакова, окупація українських міст є "звільненням".

Варто зазначити, що розфарбовані ганчірки, що символізують окупаційні режими на захоплених росією територіях, були великого розміру, тому випадково потрапити на орбіту вони ніяк не могли. Під час доставки вантажів на МКС враховується вага та розмір кожної речі.

Тож або космонавти привезли їх із собою ще у березні, або їх їм доставили вантажним кораблем ще на початку червня.

Офіційно в NASA дії росіян, ну ніяк не можна назвати аполітичними, не прокоментували. А от "Роскосмос" привітав нахабство космонавтів та закликав мешканців окупованих регіонів України "чогось чекати". Вочевидь, маються на увазі спроби російських військ захопити нові території України.

Нагадаємо що раніше російські космонавти прибули на МКС у жовто-блакитних костюмах.