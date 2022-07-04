Гайдай пояснив, чому росіянам вдалося захопити Лисичанськ [ Редагувати ]
російській армії вдалося захопити Лисичанськ завдяки десятикратній перевазі. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, на п'ятий місяць війни росіянам вдалося форсувати Сіверський Донець.
Про це повідомляє прес-службу ОВА.
За його словами, російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. "Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців" - сказав Гайдай та зазначив, необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла.
"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. росіяни переважали вдесятеро", - додав він.
За його даними окупанти закріпилися в Лисичанську. "Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка", - повідомив Гайдай.
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