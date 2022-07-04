Українським військам вдалося вийти з Лисичанська без втрат. Захисники відійшли на більш укріплені позиції. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в коментарі ВВС.

За його словами, російська армія має суттєву перевагу в техніці та боєприпасах. Тому українські військові не допустили оточення і пішли з міста.

Вони просто знищили б місто здалеку, так що не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і повинні були б сидіти там, поки місто обстрілювали.

ЗСУ пішли на готові укріплені позиції далі на захід, звідки будуть продовжувати боротьбу з окупантами, коли прийде більше зброї від західних партнерів.