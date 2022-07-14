На півдні ЗСУ завдали удару по живій силі і техніці росії [ Редагувати ]
На півдні України ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченнях живої сили і техніки окупантів. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
За добу було знищено більше десятка загарбників.
Загалом, як повідомляється, українські військові знищили 13 окупантів, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, також безпілотник і дрон-камікадзе.
Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був спійманий на гарячому і знищений у Великоолександрівській громаді до заподіювання шкоди.
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