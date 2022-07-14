На півдні України ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченнях живої сили і техніки окупантів. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

За добу було знищено більше десятка загарбників.

Загалом, як повідомляється, українські військові знищили 13 окупантів, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, також безпілотник і дрон-камікадзе.