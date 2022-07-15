CША передадуть Естонії шість ракетних систем залпового вогню HIMARS [ Редагувати ]
Державний департамент США 15 липня схвалив продаж уряду Естонії до шести реактивних систем залпового вогню HIMARS на суму до $500 млн.
Естонія звернулася до США з проханням дозволити придбання до шести систем HIMARS, до 36 керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS, до 36 систем ER GMLRS і до 36 тактичних систем ATACMS.
Також серед переліку зброї, яку Таллінн запросив у Вашингтона, були пускові ракетні установки LCRRPR, а також ноутбуки з додатковим захистом, навчальне обладнання та інші відповідні елементи програмного та матеріально-технічного забезпечення.
Естонія має намір використовувати ці оборонні засоби та послуги для модернізації своїх збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз. Естонії не складе труднощів прийняти цю техніку до своїх збройних сил.
У заяві Держдепу США наголошується, що продаж зброї Естонії "не змінить основний військовий баланс у регіоні".
Нагадаємо, що такі системи США раніше вже передали Україні. 15 липня стало відомо, що Україна отримала перші далекобійні системи M270, які на відміну від HIMARS, мають не шість, а 12 ракет.
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