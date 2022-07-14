Окупанти панікують: як системи HIMARS змінюють хід війни [ Редагувати ]
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про те, що поява американських систем HIMARS на озброєнні ЗСУ значно знизило і до цього низький бойовий дух російських окупантів. За його словами, паніка наростає з кожним новим ударом.
Через перехоплення ми чуємо, що відбувається в штабах і в армії російських окупантів, яка паніка є.
Кім впевнений, що навіть невелика кількість високоточної далекобійної зброї вже зараз дуже сильно змінює карту бойових дій і ситуацію:
Це бачимо не тільки ми, це бачить і ворог, це бачить весь світ. Тому ми чекаємо ще зброї. Воно зараз дуже ефективно працює по складах, по командних пунктах.
Також голова Миколаївської ОВА зазначив, що "ніхто не хоче воювати" в Україні, навіть зі складу російських командирів:
Це далеко не перший приїжджаючий генерал, а йому кажуть: "їдь на фронт, на першу лінію, ти повинен підняти бойовий дух". Він приїжджає і в пакеті їде назад. Таким чином, він не піднімає бойовий дух, а тільки підтверджує те, що нічого тут робити російським окупантам.
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