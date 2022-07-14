Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про те, що поява американських систем HIMARS на озброєнні ЗСУ значно знизило і до цього низький бойовий дух російських окупантів. За його словами, паніка наростає з кожним новим ударом.

Через перехоплення ми чуємо, що відбувається в штабах і в армії російських окупантів, яка паніка є.

Кім впевнений, що навіть невелика кількість високоточної далекобійної зброї вже зараз дуже сильно змінює карту бойових дій і ситуацію:

Це бачимо не тільки ми, це бачить і ворог, це бачить весь світ. Тому ми чекаємо ще зброї. Воно зараз дуже ефективно працює по складах, по командних пунктах.

Також голова Миколаївської ОВА зазначив, що "ніхто не хоче воювати" в Україні, навіть зі складу російських командирів: