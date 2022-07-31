Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські загарбники зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька, однак успіхів не матимуть. Про це повідомляє ISW.

Ймовірно, російські війська воліють наступальні операції в напрямку Бахмута і навколо міста Донецька шляхом зусиль по взяттю Сіверська і Слов'янська. Командування окупантів, ймовірно, намагається використати нещодавні досягнення в Новолуганському районі, щоб посилити наступ на Бахмут зі сходу. Їх зусилля навколо Донецька імовірно спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії міста.

Вони також можуть мати на меті отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих референдумів у вересні. Інститут припускає, що дуже малоймовірно, що російські наступальні операції закінчаться захопленням Бахмута або досягненням успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївка і Піски.

Ні росія, ні Україна не надали нових доказів причини і відповідальності за загибель українських військовополонених в Оленівській колонії в окупованій Донецькій області. Російські офіційні особи підвищили кількість загиблих до 50 осіб і оприлюднили список загиблих військовополонених.

Українські офіційні особи заявили, що поки не можуть перевірити список, і закликали до міжнародного розслідування.

ISW не може підтвердити характер і причину інциденту, хоча більш імовірно, що відповідальність за це - на російських силах.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Російські війська вели наземні штурми навколо Бахмута і околиць міста Донецька, а також на південний захід від Ізюма. Один штурм на схід від Бахмута досяг обмежених успіхів.

Окупанти не проводили наземних штурмів біля Сіверська, що свідчить про те, що вони депріоритезують операції в цьому районі.

Супутникові знімки показали, що російські підкріплення зосереджені біля українського кордону на наземній лінії зв'язку, що веде в бік Ізюма.

Українські війська превентивними артилерійськими ударами зірвали російський штурм у Херсонській області.

Українські офіційні особи стверджують, що пошкодження залізничного мосту через Дніпро біля Херсона унеможливило російські війська поповнювати свої позиції на західному березі річки залізницею.

Супутникові знімки з геолокацією показали нарощування російської армії в період з 19 червня по 28 липня в Уразово Бєлгородської області, в 12 км на схід від кордону.

Можливо, російські війська збільшують кількість військової техніки в цьому районі, щоб підтримати наступ з Ізюма на захід, оскільки накопичення знаходиться всього в 55 км на північний схід від російських наземних ліній зв'язку в Куп'янську, які з'єднуються як з Ізюмом, так і з населеними пунктами на південь від міста Харкова.

Крім того, інститут повідомляє, що 30 липня в Херсонському державному університеті російська окупаційна влада провела запланований форум "ми разом з росією", продовжуючи створювати умови для проведення фальсифікованого референдуму на окупованих територіях Херсонської області.