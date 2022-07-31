200 морпіхів 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту росії відмовилися повертатись на війну в Україну.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Що стало негативним для російського командування? Те, що порядка двохсот військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися територію півдня України. І це виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затянула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні місяці", - розповів він.

За його словами, попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни і веде бойові дії. До того ж Скібіцький додав, що бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, "вони на сьогоднішній день відсутні".

"Сама 810-та бригада, і її основне завдання - це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", - наголосив представник ГУР.