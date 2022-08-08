ЗСУ знищили три ракети окупантів "Калібр" [ Редагувати ]
Українські військові збили в центральній частині України три російські крилаті ракети"Калібр". Їх випустили з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
Одна ракета знищена в Одеській області зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь", інші три - ліквідовані в Центральній Україні зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування" Центр".
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