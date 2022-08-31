Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя [ Редагувати ]
У середу, 31 серпня, місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя. Про це повідомляє Spiegel.
Місія прибула до міста приблизно на 20 автомобілях, у тому числі на машині швидкої допомоги. Конвой стартував у Києві рано-вранці за німецьким часом.
У Запоріжжі група експертів на чолі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі має оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і, за словами Гроссі, "наскільки це можливо, стабілізувати її.
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