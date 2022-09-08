У Чернівцях затримали одеського кримінального авторитета, який допомагав окупантам [ Редагувати ]
У Чернівцях поліція затримала одеського кримінального авторитета, якого підозрюють у допомозі окупантам. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Одеський кримінальний авторитет, який, за підозрою, допомагав окупантам затриманий в Чернівцях.
Підозрюють в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та створенні злочинного угрупування. Виявили учора патрульні на посту в Чернівецькій області. Передали відповідним службам.
На сайті Нацполіції повідомили, що затриманий - уродженець РФ Мусаєв Халід Абдулвах, 1966 року народження.
Слідчі встановили, що Мусаєв створив злочинну організацію з міжрегіональними зв’язками, яка діяла на території міста Одеса та області. Члени організації вчиняли вбивства на замовлення, розбійні напади, вимагання, викрадення людей, а також займалися збутом наркотиків. Також фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів.
Водночас поліцейські з’ясували, що "авторитет" співпрацював з російськими окупантами та вчиняв дії для зміни меж території України.
Підозрюваному повідомлено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Його оголошено в розшук. Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, наприкінці червня на Закарпатті затримали "вора в законі" на прізвисько "Вася Ушатий".
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