У Чернівцях проводили в останню путь військовослужбовицю ЗСУ [ Редагувати ]
Вона багато років працювала за кордоном, не втомлювалась здобувати освіту, знала кілька мов і стала на захист країни ще у 2014 році. Військовослужбовиця Ірина Гордієвич загинула на Луганщині в перший день повномасштабної війни. Рідні та її побратими, кажуть, Ірина була взірцем мужності та непохитності. Про це далі.
Згорьована матір, 19-річний син, рідна сестра. Десятки друзів, побратимів, чернівчан і косівчан несуть оберемки живих квітів. Так із почестями на центральному кладовищі Чернівців проводжають Героїню. Ірина Гордієвич загинула від рук російських окупантів у місті Щастя, на Луганщині, в перший день повномасштабної війни. Тіло військової змогли доставити рідним лише за п'ять місяців після її смерті.
Наталія Богуславська, колега Ірини Гордієвич:
Що б не було, вона завжди посміхалась. Іра постійно себе вдосконалювала, вона навчалась у виші, вона розвивалась фізично, вона вивчала мови, вона вдосконалювала свої військові навички. Це свідчить про те, що в неї були зовсім інші плани на життя.
Ірина повернулась до Чернівців після того, як багато років жила і працювала у Греції. І пішла добровольцем на війну ще у 2014.
Аліна, сестра Ірини Гордієвич:
Одразу ж з літака пішла на Майдан. Провівши там пару днів, я думаю, вона вже там вирішила, що хоче в АТО. Вона нікому нічого не сказала, зібрала речі. Пішла добровольцем служити в АТО.
Ірина шукала своє покликання, була неординарною і талановитою. І всі свої чималі знання змогла застосувати на війні.
Власта, подруга Ірини Гордієвич:
Просто пішла, дала заявку. Там був якийсь відбір спортивний, треба було здати якісь нормативи. І ця жінка, якій було 42 роки на той момент, вона це все пройшла.
У складі батальйону патрульної служби поліції Луганськ-1 вона працювала на лініях розмежування. За цей час Ірина від рядової дослужилася до звання старшого лейтенанта.
Власта, подруга Ірини Гордієвич:
Вона мені казала: ти розумієш, я себе там знайшла. Ти розумієш, я себе відчуваю там потрібною. З мовою англійською, з грецькою. Вона іспанську мову вивчала.
Загинула Ірина, коли рашисти обстріляли Щастя.
Аліна, сестра Ірини Гордієвич:
А відлетіла горлиця, красуня і розумниця під Щастям, захищаючи всіх нас. Усе їй було до снаги. Але добили вороги. Її поранену і мужню водночас.
Ірину Гордієвич назавжди запам'ятають мужньою і свободолюбивою. Саме такою вона хотіла бачити свою країну.
Ірина Гордієвич, військова батальйону поліції "Луганськ-1":
Вирішила, що найкращий спосіб, щоб взнати правду, це треба бути на місці. Хотіла побачити, як воно є в реаліях. Коли я повертаюсь завжди додому - це контраст. Там все таке сіре, а тут все кольорове.
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