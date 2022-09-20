Поки Україна не переможе рф, ми проситимемо більше зброї - Кулеба [ Редагувати ]
Україна проситиме більше зброї, доки країна не переможе у війні проти росії.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми проситимемо зброю (на Генасамблеї ООН, - ред.), тому що ми знаходимося у стані війни, а коли ви ведете війну проти такого ворога, вам потрібно більше зброї. Іноді мене запитують, чи достатньо у нас зброї, яку ми отримали і я завжди відповідаю, що зможу сказати достатньо, тільки після перемоги України. До того часу ми проситимемо більше", - заявив міністр.
Він додав, що успішний контрнаступ України на сході показує, що є сенс надавати ЗСУ більше озброєння.
"Контрнаступ України - це чіткий сигнал для всіх, що це працює. Що має сенс допомогти Україні зброєю, тому що ми можемо перемогти президента Путіна та його армію на нашій території", - заявив Кулеба.
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