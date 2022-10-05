Російський підводний човен "Бєлгород", який є носієм торпеди "Посейдон", виявили у Баренцевому морі.

Про це повідомляє Naval News.

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали про пересування "Бєлгорода". Так, видання La Repubblica з посиланням на розвідку НАТО заявляло, що підводний човен ніколи не виходив з Білого моря, а тепер готується провести випробування в Карському морі.

Проте зображення, отримані Naval News показують, що підводний човен знаходиться в Баренцевому морі, на північ від російського Кольського півострова.

Додамо, що "Посейдон" - це безпілотний підводний апарат, що здатий нести ядерну боєголовку. Найбільша зафіксована потужність випробуваного ядерного заряду торпеди складала 58 мегатонн.