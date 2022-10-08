У суботу, 8 жовтня, Запорізька АЕС втратила останнє зовнішнє джерело живлення і тепер покладається на аварійні дизельні генератори для отримання електроенергії, необхідної їй для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки та безпеки. У звіті МАГАТЕ йде мова про те, що обстріли ЗАЕС надзвичайно безвідповідальні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив:

Відновлення обстрілів, що вражає єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Запорізьку атомну електростанцію потрібно захистити.

Так, 16 дизель-генераторів заводу почали працювати автоматично, забезпечуючи енергією шість реакторів. Після стабілізації ситуації десять генераторів вимкнули, залишивши шість для забезпечення реакторів необхідною електроенергією.

Я найближчим часом поїду в російську федерацію, а потім повернуся в Україну, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо АЕС. Це абсолютний і терміновий імператив.

Також зазначається, що усі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі.

Шість реакторів перебувають у режимі холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для життєво важливих функцій ядерного захисту та безпеки. Кожному дизель-генератору заводу вистачає палива щонайменше на десять днів.

Інженери ЗАЕС розпочали роботи з ремонту пошкодженої лінії електропередач 750 кВ.