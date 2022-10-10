У понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку рф. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів.

Світові лідери відреагували на ситуацію в країні.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Глибоко вражений нападами росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце у 21-му столітті. Я засуджую їх. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі.

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола

Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми стикаємося: той, який цілиться без розбору. Той, що обрушує жах та смерть на дітей. Це злочинно. Вони будуть притягнуті до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу

Я засуджую ракетні обстріли Києва, Запоріжжя, Дніпра та інших українських міст. росія вкотре показала своє боягузливе обличчя. росію мають оголосити державою, яка спонсорує тероризм.

Президент Литви Гітанас Науседа

російській жорстокості немає межі. Київ та інші українські міста знову під артилерійським обстрілом російської армії. Ракети націлені на центри міст, житлові будинки, дороги в годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї, щоб Україна перемогти це зло.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс

Єдиний спосіб зупинити путінський геноцид - продовжувати зупиняти його, доки він не зупиниться. З великою кількістю зброї, а не лише з великою кількістю слів.

Президент Молдови Майя Санду