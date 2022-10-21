У Харківській області ексгумували тіла трьох загиблих, серед них є дитина [ Редагувати ]
У п'ятницю, 21 жовтня, в Харківській області ексгумували тіла трьох осіб. Серед них є загибла 10-річна дівчинка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура та поліція Харківської області.
"73-річний мешканець смт Старий Салтів помер на території садового товариства в травні. 19 жовтня поліція провела ексгумацію тіла. Причини смерті встановить судово-медична-експертиза",- йдеться у повідомленні.
За інформацією поліцейських, в той же день вдалося знайти тіло ще одного чоловіка. Попередньо, він загинув наприкінці травня під час ворожого обстрілу селища. Також правоохоронці провели ексгумацію тіла 10-річної дівчинки в селі Новий Бурлук.
"25 лютого 2022 року, під час обстрілу с. Новий Бурлук Чугуївського району збройними силами РФ, поранення отримали цивільні мешканці - 58-річна жінка та її 10-річна онука. Дівчинку було поранено в грудну клітину", - заявили в прокуратурі.
Дівчинку намагались врятувати та довезти у лікарню в Чугуїв, однак по дорозі до медзакладу машина потрапила під повторний обстріл росіян, внаслідок чого дівчина отримала поранення голови та загинула.
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