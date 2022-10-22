Агресія росії: в Чорному морі загинули 50 тисяч дельфінів [ Редагувати ]
50 тисяч дельфінів загинули в Чорному морі внаслідок використання російських військових кораблів. Про це повідомляється у соцмережі.
Ворожі надводні та підводні човни створюють потужні звукові сигнали, що вражали дельфінів. Унаслідок високочастотної зброї тварини не можуть орієнтуватися в просторі. Вони сліпнуть та потрапляють на міни у морі.
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