Окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Вночі 28 жовтня російські війська завдали по Миколаєву ракетного удару з комплексів С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю та поранено одну людину.
Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Як розповів Кім, удару окупантами із зенітно-ракетного комплексу С-300 було завдано близько 02:00.
"Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поруч розташоване багатоповерхове новобудування. Також пошкодження отримала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення", - повідомив голова військової адміністрації Миколаївської області.
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