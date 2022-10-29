Окупанти перекинули до Херсона партію мобілізованих росіян [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
На правий берег Дніпра на Херсонщині окупанти доставили чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що мобілізовані прибутки з низькою мотивацією, слабкою підготовкою та частковим екіпіруванням.
Упродовж дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. Наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем ППО та опорного пункту у Миколаївському, Первомайському та Бериславському районах.
Уточнюється, що протягом дня росіяни 8 разів атакували авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району.
Втрати ворога за добу:
- 34 окупанти,
- 2 реактивні системи залпового вогню "Град",
- 4 танки,
- 3 міномети 120 калібру,
- самохідна гармата "Гіацинт",
- причіпна гаубиця,
- три склади боєприпасів.
Ще чотири артилерійські установки та ворожий танк пошкоджено.
Упродовж дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. Наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем ППО та опорного пункту у Миколаївському, Первомайському та Бериславському районах.
Уточнюється, що протягом дня росіяни 8 разів атакували авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району.
У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 9 корабель і катерів, у тому числі великий десантний корабель, 2 надводних і 1 підводний носії двох десятків високоточних крилатих ракет типу "Калібр".
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