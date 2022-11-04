Окупанти влаштували у Мелітополі "націоналізацію" майна українців [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький військові рф створили комісію, яка проводить перепис державних, комунальних, приватних підприємств, будинків, квартир та авто.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Об'єкти, власники яких виїхали з окупації або відмовилися реєструватися за фейковими законами місцевих царків, визнають "безгоспними". Окупанти швидко проводять "націоналізацію" такого майна. З останнього – під прицілом брудних рук гауляйтера 47 міських об'єктів охорони здоров'я", - зазначив Федоров.
За його словами, після "націоналізації" отримане майно здійснюється в інші тимчасово окуповані регіони України та росію.
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