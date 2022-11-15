У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: glavcom.ua
У вівторок вночі, 15 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.
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