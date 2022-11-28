Опалювальний сезон в Україні: тепло подали до 99,6% житлових будинків [ Редагувати ]
Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон - запущено 99,7% котелень.
Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".
"Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон - запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.
Водночас основне завдання сьогодні - забезпечити сталу роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені.
Зазначено, що на сьогодні вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, це 53,3 % від загальної кількості уражених об’єктів. Особливі зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.
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