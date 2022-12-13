У вівторок, 13 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Куп’янську (Харківська область). Поранення отримав фельдшер швидкої, яка потрапила під обстріл.

Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м. кв. Будівля повністю зруйнована", - розповів він.

Крім того, за уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років.

"Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло", - додав очільник регіону.