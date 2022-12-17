Морозно, але без опадів: якою буде погода в Україні 18 грудня [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Завтра, 18 грудня, в Україні буде морозна погода. Проте у більшості регіонів без істотних опадів.
За даними синоптиків, завтра в усіх областях хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, а на півдні, сході та в центрі дощ. Вдень в Україні майже без опадів.
На дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів завтра протягом доби покажуть від -3 до +2 градусів. У західних, північних та Вінницькій областях очікується -2 -7 градусів, місцями до -10 градусів.
На півдні та сході вдень та вночі +2 +7 градусів, у Криму до +10 градусів.
Завтра у столиці та Київській області вдень без опадів, але вночі можливий невеликий сніг. Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах. Можливі пориви вітру до 15-18 м/с.
Стовпчики термометрів у столиці протягом доби покажуть -2 -4 градуси.
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