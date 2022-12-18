КНДР у неділю, 18 грудня, запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря з інтервалом близько 25 хвилин.

Про це повідомляє Reuters та Берегова охорона Японії.

Зазначається, що обидві ракети впали за межами виключної економічної зони Японії у морі. За попередніми даними, жодної шкоди внаслідок падіння ракет не було завдано.

Кризовий штаб при канцелярії прем'єра Японії Фуміо Кісіди розпочав роботу зі збирання та аналізу інформації, пов'язаної з цим запуском з боку Північної Кореї. Як повідомив глава Міноборони Японії Тосіро Іно, обидві ракети пролетіли близько 500 км, а максимальна висота польоту склала 550 км.

Додамо, що південнокорейські військові також інформують про запуск ракети КНДР, запущеної у бік східного узбережжя Корейського півострова.

КНДР здійснила запуск ракети лише через кілька днів після того випробування твердопаливного двигуна великої потужності. На думку експертів, він дозволить швидший та мобільніший запуск балістичних ракет, оскільки Пхеньян прагне розробити нову стратегічну зброю та прискорити свої ядерні та ракетні програми.

Випробування під керівництвом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина були проведені в четвер на космодромі Сохе, який використовувався для випробувань ракетних технологій, включаючи ракетні двигуни та космічні ракети-носії, передавало раніше у п'ятницю офіційне інформаційне агентство KCNA.

У 2022 році КНДР провела безпрецедентну кількість ракетних випробувань, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету, здатну досягти материкової частини США, незважаючи на міжнародні заборони та санкції.