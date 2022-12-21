Знакові місця по всьому світу - Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр, лондонська арка стадіону Wembley, CN Tower у Торонто - вимкнуть світло сьогодні ввечері о 20:00 (за місцевим часом) на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє CNN з посиланням на організаторів акції #LightUpUkraine.

Сіднейський оперний театр

Знакові локації приєднуються до безлічі інших об'єктів у всій Європі, які обіцяють свою підтримку.

Стадіон Wembley у Лондоні

Кампанія #LightUpUkraine має на меті зібрати $10 млн для закупівлі 1000 генераторів для українських лікарень.

CN Tower у Торонто

19 грудня у ДТЕК назвали тривалі відключення по 10 годин новою реальністю для Києва.