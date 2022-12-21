Знакові місця у всьому світі вимкнуть світло на знак солідарності з Україною (фото) [ Редагувати ]
Знакові місця по всьому світу - Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр, лондонська арка стадіону Wembley, CN Tower у Торонто - вимкнуть світло сьогодні ввечері о 20:00 (за місцевим часом) на знак солідарності з Україною.
Про це повідомляє CNN з посиланням на організаторів акції #LightUpUkraine.
Сіднейський оперний театр
Знакові локації приєднуються до безлічі інших об'єктів у всій Європі, які обіцяють свою підтримку.
Стадіон Wembley у Лондоні
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CN Tower у Торонто
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