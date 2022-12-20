Світло у Києві: у YASNO дали невтішний прогноз [ Редагувати ]
У Києві ситуація зі світлом поки що дуже важка, на наближення до відключень за графіком поки що розраховувати не варто. Про це повідомляється у Facebook генерального директора YASNO Сергія Коваленка.
На жаль, стан системи в Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. На наближення до графіка поки не розраховуємо. За фактом зараз маємо потужність на 50% меншу за необхідну. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто переважно з водою та опаленням.
За його словами, водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали підключення до світла хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися з учорашнього ранку.
У Дніпрі все більш менш стабільно, колеги намагаються максимально наблизитися до графіка. Завтра сподіваюся на хороші новини.
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