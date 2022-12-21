путін намагається використати зиму як зброю, але українці надихають світ - Байден [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російський диктатор володимир путін продовжує свої спроби використати зиму як зброю, але населення України надихає весь світ.
Як повідомляє журналіст Дженніфер Якобс у Twitter, про це президент США Джо Байден заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Путін намагається використати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ", - зазначив лідер США.
За його словами, Сполучені Штати планують посилити здатність України захистити себе, у тому числі покращити протиповітряну оборону за допомогою систем ППО Patriot.
по темі
Сьогодні, 21 грудня в Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена
Президент США Джо Байден ввечері 21 грудня прийматиме в Білому домі президента України Володимира Зеленського. Американський лідер заявив, що у сторін накопичилося багато тем для обговорення
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом
У неділю, 11 грудня, резидент України Володимир Зеленський заявив, що планує провести телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом
Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, щоб обговорити з Байденом двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки