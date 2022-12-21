Російський диктатор володимир путін продовжує свої спроби використати зиму як зброю, але населення України надихає весь світ.

Як повідомляє журналіст Дженніфер Якобс у Twitter, про це президент США Джо Байден заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Путін намагається використати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ", - зазначив лідер США.

За його словами, Сполучені Штати планують посилити здатність України захистити себе, у тому числі покращити протиповітряну оборону за допомогою систем ППО Patriot.