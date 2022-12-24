Окупанти назвали чергову дату наступу українських військ. Про це повідомляє "РИА Мелитополь".

25 грудня мешканцям навіть заборонили виходити з будинків і погрожують розстрілом порушникам комендантської години.

Між собою російські військові обговорюють, що 25 грудня - це ймовірна дата наступу ЗСУ по всій лінії зіткнення від Василівки Запорізької області до Вугледара Донецької області.

При цьому автори не виключають, що це лише черговий метод залякування місцевого населення, щоб люди не виходили з дому і не могли передати ЗСУ дані про розташування окупантів.