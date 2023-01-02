У Мелітополі під ранок пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Укринформ
Джерело: Укринформ
У Мелітополі в понеділок під ранок, 2 січня, пролунали вибухи.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
Мер зазначив, що окупантам було не до сну.
"У місті лунали гучні вибухи. Окупанти повинні нарешті зрозуміти: час робити ноги з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал – бути в ній похованими", - заявив Федоров.
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