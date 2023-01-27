Росіяни щодня обстрілюють українське прикордоння на Сумщині з різних видів озброєння. Ворожі снаряди часто прилітають у села і не розриваються. Тоді рятувати домівки виїжджає вибухотехнічна служба поліції.

Днями під час цієї небезпечної роботи на Білопільщині правоохоронців застав черговий ворожий обстріл. Сумські сапери також брали участь у розміновуванні Харківської та Херсонської областей. І тепер знають більше про підступність ворога та про нову вибухівку, що діє на відстані.

Важучий снаряд буквально вгризся в землю і не розірвався. Саперу, щоб його знешкодити, треба діяти вкрай обережно. Трохи руками, трохи лопатою. Але часу - обмаль, бо росіяни знову відкрили вогонь.

Це відео з того моменту, коли наш підрозділ вибухотехнічний виїжджав на Білопільщину і працював з нерозірваними снарядами. І саме в цей момент почався обстріл.

Прикордоння Сумщини росіяни обстрілюють щодня. Щоразу, коли снаряди не розриваються, а таке трапляється часто, виїжджають поліцейські вибухотехніки.

Ігор Черняк, старший інспектор вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Сумській області:

Цей снаряд ми знайшли у будинку, тобто мирним мешканцям пощастило, що він не попав в них, що він не розірвався. Нерозірвані снаряди також становлять небезпеку, тим, що вони з вибухниками, тим, що вони можуть зірватися в будь-який час, вони пробивають будинки, вони падають на вулиці, потім люди починають розбирати завали, і можуть натрапити на цей вибухонебезпечний предмет.

Росіяни також використовують міни, які вибухають, щойно людина наближається на відстань у 10 метрів. На такі сучасні екземпляри 2020 року випуску сумські сапери натрапили під час розміновування Харківщини.

Ігор Черняк, старший інспектор вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Сумській обл.:

Протипіхотна міна, також їхня нова міна, вона знаходиться в транспортному положенні в такій касеті. Після того, як вона відстрілює з такої касети, ось навіть на такому прикладі, вона на таком парашюті летить, спускається, падає на землю, розставляє отак лапки, і чекає, становиться на бойовий взвід. І з 10 метрів вона зчитує кроки людини і проводить вибух.

Здобути таку міну цілою для саперів - удача, так вони мають можливість дослідити її і навчитися знешкоджувати дистанційно. Але це складно не стати її жертвою.

А ось цей взірець російського озброєння не маскуватиметься, а стоятиме на видноті. Адже недосвідченим поглядом міну в ньому не розпізнаєш. Інспектор Ігор розповідає, як на Херсонщині рашисти все нашпигували вибухівкою.

Коли ми проходили розміновували дорогу для того, що провести лінії електропередач, людям світло, і газ і також були лінії звʼязку мобільних операторів, ми наткнулись на дуже багато таких мін, які стояли.

Сучасна протитанкова міна 21-го року виробництва начинена електронікою, і, звісно, засекречена.

По даній міні інформації дуже мало, ми майже нічого про неї не знаєм. Знаєм лише, що ця міна скопійована з американської.

Втім, деякі таємниці наші вибухотехніки вже розгадали.

Ігор Черняк, старший інспектор вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Сумській обл.:

4 мікрофони, які улавлюють звуки танку на расстоянії 50 метрів, ці 4 мікрофони порівнюють ці звуки із тими звуками, які находяться в памʼяті міни, вона орієнтується в просторі, потім вона в бік транспорту, ну танку, наклоняється, робе такий наклон і в неї є така основна частина, яка вистрелює на висоту 30 метрів. І з 30 метрів вона інфракрасними датчиками вистрілює в танк.

Щоб продемонструвати макет, головну частину змайстрували з картону.

Своїми знаннями вибухотехніки спішать поділитися з тими, хто ризикує щодня зустріти не муляж, а справжній снаряд. Як захиститися від такого та чи не сплутає поспіхом зроблена російська зброя танк із трактором - ще треба вивчати.

Всі ці міні, які ми бачили, вони ніде не проходили випробувань, тобто тут вони зараз, можна так сказать, і проходять ці випробування.

Іншого вигляду набули і російські міни-пастки. За розміром та формою - як пачка цигарок, з майже невагомим механізмом.

Ігор Черняк, старший інспектор вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Сумській обл.:

Вони знаходились під пачками з бумаги, під принтерами, комп'ютерами, столами, під дверима. Просто кладеться будь-який предмет, піднімається буквально пару міліметрів, спрацьовує механізм. За потужністю її можна зрівняти зі звичайною ручною гранатою.

Ігор знову наводить приклади з Херсону.

Ігор Черняк, старший інспектор вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Сумській обл.:

Такі міни ми знаходили в Головному управлінні поліції в Херсонській області, яке вони там замінували, потім в управлінні СБУ, потім у різних адмінбудівлях, які вони готували під свої військові адміністрації.

Сапери радять у небезпечних місцях видивлятись не лише нитки розтяжок та вже знайомі снаряди. А бути уважними до деталей - парашутик від міни або порожня касета так само свідчитимуть, що поблизу схована вибухівка. Та головна настанова, що вбереже життя - не наближатися і не чіпати підозрілих предметів.