Окупанти облаштували вертолітну базу на території "Азовсталі" [ Редагувати ]
Окупанти вирішили облаштувати вертолітну базу на території "Азовсталі" в окупованому Маріуполі Донецької області. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Висока вертолітна активність. На території "Азовсталі" окупанти облаштували вертолітну базу.
Андрющенко повідомив, що було зафіксовано гвинтокрили класу Мі-8.
Щонайменш 10 зльотів зафіксовано за світловий день сьогодні. Пріоритетний напрям польотів - Запорізька область.
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