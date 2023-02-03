Норвегія хоче закупити 54 танки Leopard у Німеччини - ЗМІ [ Редагувати ]
Уряд Норвегії планує придбати 54 одиниці танків Leopard 2 у Німеччини. Про це повідомляє NRK.
За інформацією видання, країна обирає між можливістю придбання танків Leopard 2A7 і південнокорейським K2 Black Panther.
Вірогідно, що уряд зробить вибір на користь німецьких танків.
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