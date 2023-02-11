Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії [ Редагувати ]
У суботу, 11 лютого, Руслана Дзюбу було звільнено з посади заступника командувача Нацгвардії України. Про це повідомляється на сайті президента України.
Згідно з указом 74/2023 президента України Володимира Зеленського було звільнено заступника командувача Нацгвардії України.
Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
Зазначимо, Дзюба також був заступником командувача НГУ з тилу та був начальником логістики.
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