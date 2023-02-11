У суботу, 11 лютого, Руслана Дзюбу було звільнено з посади заступника командувача Нацгвардії України. Про це повідомляється на сайті президента України.

Згідно з указом 74/2023 президента України Володимира Зеленського було звільнено заступника командувача Нацгвардії України.

Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України.

Зазначимо, Дзюба також був заступником командувача НГУ з тилу та був начальником логістики.