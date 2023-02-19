росія посилює ядерний шантаж напередодні візиту Байдена в Європу - розвідка [ Редагувати ]
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росія розпочинає масштабні ядерні навчання на тлі візиту президента США Джо Байдена в Європу. Таким чином Кремль посилює ядерний шантаж.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування", - йдеться у повідомленні розвідки.
Крім того, у рамках підготовки до навчань Збройні сили росії перевірили систему централізованого бойового управління "Моноліт". Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС). Систему перевели у вищі ступені бойової готовності.
За даними розвідки, екіпаж ракетного підводного крейсера стратегічного призначення проінформували про бойову підготовку та можливий вихід у район пуску. Також на авіабазі "Тамбов" розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.
"Такі дії військово-політичного керівництва рф, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", - зазначає розвідка.
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