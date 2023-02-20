Масові депортації українців є доказом геноциду, який чинить рф - Костін [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Примусове вивезення громадян України з тимчасово окупованих територій є доказом того, що Росія чинить геноцид.
Про це повідомляє NTV, що цитує генерального прокурора Андрія Костіна.
"Якщо ми говоримо про геноцид в Україні, то треба казати і про примусову депортацію дорослих українців та дітей. Насильницьке переселення - це очевидний доказ геноциду", - зазначив посадовець.
Костін підкреслив, що у контексті війни проти України росіяни постійно роблять заяви про так звану "деукраїнізацію”.
"Коли такі посили походять від високопоставлених політиків країни-агресора, то мовиться не лише про воєнну пропаганду, а про відвертий заклик до вчинення масових злочинів", - додав генпрокурор.
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