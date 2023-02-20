Примусове вивезення громадян України з тимчасово окупованих територій є доказом того, що Росія чинить геноцид.

Про це повідомляє NTV, що цитує генерального прокурора Андрія Костіна.

"Якщо ми говоримо про геноцид в Україні, то треба казати і про примусову депортацію дорослих українців та дітей. Насильницьке переселення - це очевидний доказ геноциду", - зазначив посадовець.

Костін підкреслив, що у контексті війни проти України росіяни постійно роблять заяви про так звану "деукраїнізацію”.

"Коли такі посили походять від високопоставлених політиків країни-агресора, то мовиться не лише про воєнну пропаганду, а про відвертий заклик до вчинення масових злочинів", - додав генпрокурор.