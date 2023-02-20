Президент США Джозеф Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. У мережі з'являються фото та відео, де він разом із президентом Зеленським перебувають на Михайлівській площі в українській столиці.

Деталі: Вранці 20 лютого у Києві були перекриті вулиці у центрі міста, поблизу посольства США, а також дороги від посольства у сторону до центрального залізничного вокзалу.

Представники ані української, ні американської влади приїзд Байдена не анонсували. Сам Джо Байден неодноразово уникав питання про візит до Києва.

20-22 лютого Джо Байден відвідує з візитом сусідню Польщу.