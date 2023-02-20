Офіційно: Джо Байден прибув до Києва (відео) [ Редагувати ]
Президент США Джозеф Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. У мережі з'являються фото та відео, де він разом із президентом Зеленським перебувають на Михайлівській площі в українській столиці.
Деталі: Вранці 20 лютого у Києві були перекриті вулиці у центрі міста, поблизу посольства США, а також дороги від посольства у сторону до центрального залізничного вокзалу.
Представники ані української, ні американської влади приїзд Байдена не анонсували. Сам Джо Байден неодноразово уникав питання про візит до Києва.
20-22 лютого Джо Байден відвідує з візитом сусідню Польщу.
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