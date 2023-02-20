Байден приїхав в Україну з неанонсованим візитом - журналіст Bild [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом. Це перша поїздка американського лідера в Україну з початку його каденції.
Про це повідомляє журналіст Bild Юліан Рьопке.
"Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак диктатору Путіну", - повідомив журналіст.
Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації з боку України чи США поки що немає.
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