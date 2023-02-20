У частині України повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У понеділок ввечері, 20 лютого, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Про це свідчить карта повітряних тривог.
За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, росіяни вдарили по Куп'янську за допомогою ракет С-300.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Станом на 22:50 тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Луганській області та Криму, де вона діє вже кілька місяців.
При цьому офіційні джерела поки що не повідомляють жодних причин тривоги.
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