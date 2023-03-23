Акція "Піймай баригу" набирає обертів: що говорять про "полювання" на розповсюджувачів зірки та герої [ Редагувати ]
Акція "Піймай баригу" набирає обертів. Що говорять про "полювання" на розповсюджувачів зірки та герої – з'ясував Стас Домбровський.
Вже за кілька тижнів по всій Україні стартує безпрецедентна акція – грошову винагороду в доларах отримає кожен, хто допоможе викрити розповсюджувача небезпечних речовин чи лабораторію з їхнього виробництва. Сміливу ініціативу анонімного мецената вже активно обговорює суспільство. Висловитись вирішили і зірки естради, і військовослужбовці.
"І навіть зі мною пробували таке робити" – про своє ставлення до такого способу боротьби з незаконною торгівлею препаратами вже заявила співачка та народна артистка України Наталія Могилевська. Вона впевнена, що для дилерів популярні артисти – це мета номер один. І ще, як мінімум, третина потенційних зірок так і не змогли підкорити естраду саме через доступність заборонених речовин. Акція, анонсована блогером Стасом Домбровським, так швидко і легко пішла в народ саме тому, що проблема боротьби з незаконною торгівлею препаратами близька багатьом, упевнена співачка.
Кого з близьких втратила Могилевська через діяльність "бариг"? Про це вона розповіла у інтерв'ю Домбровському. Він уже записав цілу серію розмов з Іриною Федишин, Златою Огневич, бійцями підрозділів, які зараз захищають Україну, — Давидом "Хіміком" та Данилом "Моджахедом".
"Це дуже крута акція!" З дитинства з розповсюджувачами небезпечних речовин не з чуток знайома співачка Злата Огневич. Чи були в її оточенні наркомани, чи варто підтримувати акцію "Злови баригу", Огневич обговорювала з блогером Домбровським. Все суспільство артистка закликала не бути байдужим.
"Ніколи з цим не стикалася, але знаю, що це велике лихо. Фінал – це смерть людини". Співачка Ірина Федишин також підтримала акцію та заявила, що громадськість теж має допомагати у боротьбі з тими, хто поширює смертельно небезпечні речовини.
Про що ще поспілкувалися зірки та герої з Домбровським, як тема наркотиків розкривається на фронті, про все це можна дізнатися вже дуже скоро. Все найцікавіше – у ролику із серією інтерв'ю Домбровського. А попереду – реакція нових зірок та лідерів думок на акцію, яка стартує вже у середині весни.
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