Росіяни обстріляли Херсонську область [ Редагувати ]
Сьогодні, 24 березня, в результаті російського обстрілу місцева жінка отримала поранення.
Про це повідомляє в Telegram глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Пообіді росіяни вкрили вогнем село Кізомис Білозерської громади - один із боєприпасів влучив у приватний будинок", - повідомив глава ОВА.
В результаті обстрілу було пошкоджено дах, вікна та двері будинку. Крім того, дістала поранення місцева мешканка.
"Наразі вона шпиталізована - медики надають постраждалій необхідну допомогу", - додав Прокудін.
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