Третього квітня, у понеділок, Сполучені Штати Америки можуть оголосити про черговий пакет військової допомоги для України. Союзники планують передати нам зброю, техніку й боєприпаси на понад два з половиною мільярди доларів. Усе для майбутнього контрнаступу. Повідомляє агенція "Ройтерз".

Що до нього увійде? І чому Штати поки не готові передавати Києву ракети ATACMS? Детальніше про це розкаже наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Останні деталі ще узгоджуються, тому можливі невеличкі корективи. Але відома приблизна сума - два мільярди 600 мільйонів доларів, і ймовірно навіть трішки більше, якщо пакет доформують і розширять. І відомо, що до нього увійдуть станції радіолокації повітряного спостереження, протитанкові реактивні снаряди, а також бензовози.

Як сказали агентству "Ройтерз" американські чиновники, оскільки уже Україна отримує танки, то Штати мають терміново допомогти із боєприпасами для них. Тому у новому пакеті мають бути й танкові боєкомплекти, і високоточні авіаційні боєприпаси, снаряди для зенітних ракетних комплексів NASAMS. А також і новинка - це броньовані машини, що здатні розгортати мобільні мости для переправлення військ. Це нове обладнання під контрнаступ. І ще машини для евакуації пошкодженої важкої техніки.

Що тут важливо розуміти - це пакет "На майбутнє". В залежності від того, за якою програмою Штати виділяють гроші, можна зрозуміти чи фінансуються поставки зброї й боєприпасів зі складів Пентагону, чи це гроші для виробників, під майбутні контракти. Ну і от зараз пів мільярда - це прямі поставки, а більш ніж на 2 мільярди профінансують контракти із виробниками.

Тут маю сказати, що за оцінками Пентагону, з початку війни США вже виділили Україні понад 32 з половиною мільярди доларів на оборонні цілі. Це реально багато.

Ви, мабуть, теж звернули увагу, тому що за цей рік не тільки воєнні експерти, а й пересічні глядачі навчилися розбиратися у зброї, що у переліку немає ракет великої дальності, тих же ATACMS, що мають дистанцію до 300 кілометрів. І у Пентагоні якраз пояснили чому.

Вашингтону поки необхідно забезпечити запас у своєму арсеналі, а потім можливі й поставки Україні.

Голова Комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів генерал Марк Міллі пояснив, що "Америка поки має недостатній запас ракет з великим радіусом дії, що обмежує можливість їх передачі Україні".

Але тут цікаво, я процитую: "Це політичне рішення. Я не став би ні від чого зарікатися на майбутнє. Але з військової точки зору, у нас таких ракет досить мало на випадок нападу. Нам необхідно забезпечити достатній запас у своїх арсеналах".

Тут важливо, зверніть увагу, у Вашингтоні більше не кажуть про побоювання "ескалації", "намагання не злити росію" - все це вже в минулому. Водночас генерал Міллі пояснив, що такі ракети на цьому етапі не настільки й потрібні Україні. Сказав: "Дальність дії не обов'язково є вирішальним фактором на полі бою2.

Але ніхто вже не каже категоричне "Ні", не відмовляє. Просто чуємо "не зараз", але вірогідно - із часом.