На Рівненщині третьокласник збирає гроші для ЗСУ завдяки віршам. Дев'ятирічний Максимко вчить їх на пам'ять, разом з мамою викладає в інтернет і заохочує людей донатити для військових. Збирає гроші на дрон для односельця, який нині на фронті. З маленьким волонтером познайомилася наша кореспондентка Сніжана Сидорук.

Це один з перших віршів Максима Костюка. Хлопчику 9 років. І нещодавно він захопився декламуванням поезії.

Максим Костюк, житель Смиги:

- Це щоб допомагати захисникам. Щоб Україна перемогла. - Який будемо розказувати віршик? - Мені тринадцятий минало.

Третьокласник щотижня вчить нову поезію, разом із мамою записують її на відео і викладають в інтернет.

А все заради того, щоб зібрати гроші на дрон односельцю.

Віта Костюк, жителька Смиги:

Ми спочатку просто оголосили збір коштів. Почали думати, а як же ж людей зацікавити до цього збору, і якраз в той період Максим отримав завдання від вчительки підготувати вірш Шевченка на конкурс читців.

Максимко вже виклав у соцмережі п'ять віршів. Його мета - зібрати 120 тисяч гривень. Аби пришвидшити цей процес, до акції долучилися й інші діти.

Ми придумали такий флешмоб "Вірш за донат". Будь-яка дитина може вивчити вірш, батьки опубліковують його в соціальних мережах.

Шестирічні Ніна та Тетянка теж долучилися до поетичного флешмобу. Їхня родина вже більше року як живе на Дубенщині. Переїхали із Сумської області. Тато близнючок нині на фронті.

Ніна та Тетяна, переселенки з Сумської області:

Наш тато - справжній герой. Ми скучаємо по ньому. Ми вивчим ще багато віршиків, щоб зібрати гроші. Щоб тато скоріше приїхав і закінчилася війна і щоб Україна перемогла.

Юлія, переселенка з Сумської області:

Це чудова ідея, і діти зайняті, і знають, що роблять свій якийсь вклад для спільної перемоги, для моральної підтримки духу і це дуже добре.

Батьки малечу підтримують. Кажуть, діти теж повинні відчувати свою важливість у боротьбі за перемогу України.

Галина, жителька Шепетина:

Такі акції вони допомагають стимулювати людей трошки додавати якоїсь впевненості, що якщо навіть діти стараються, то як ми дорослі можем опустити руки.

Загалом до флешмобу приєдналися вже понад два десятки дітей із Смизької громади. І вже назбирали донатів на понад п'ятдесят тисяч гривень.