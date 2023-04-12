Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проект із відновлення енергетичної інфраструктури України", - сказано в повідомленні.

Окрім цього передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до 300 млн доларів у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проекту.