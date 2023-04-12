Україна отримає від Світового банку 200 млн доларів: на які потреби [ Редагувати ]
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Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проект із відновлення енергетичної інфраструктури України", - сказано в повідомленні.
Окрім цього передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до 300 млн доларів у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проекту.
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