Двірник відповідає за обов'язковий протокольний атрибут - червону доріжку на вході у Палац.

Історія людини, що закохана у свою роботу. Богдан Єсип, вже 12 років прибирає територію навколо Палацу Потоцьких у Львові. Без чоловіка не відбудеться жоден офіційний захід у Палаці. І цьогоріч Богдан став найкращим двірником Львова. Поспілкувалася З ним Вікторія Балицька.

Щодня рівно о сьомій тридцять Богдан Єсип заходить у свою комірку - взяти мітлу та відро - і вирушає прибирати територію Палацу Потоцьких. Він доглядає подвір'я пам'ятки архітектури вже 12 років.

Зараз сміття буду прибирати, щоб було чисто, бо керівництво піде на роботу.

Але працює пан Богдан не для того, щоб справити враження на керівництво. Він любить свою роботу, адже доглядає унікальний Палац.

Вікторія Балицька, кореспондентка:

Цими сходами ходили українські президенти й лідери іноземних держав. До візиту поважних гостей тут готуються завжди дуже ретельно. І особлива роль - у двірника.

Богдан Єсип, найкращий двірник Львова​:

По тих сходах ходив Ющенко, Янукович, приходив Порошенко, і наш теперішній президент Зеленський.

Саме пан Богдан відповідає за ідеальну чистоту.

Треба прибрати територію старатися, щоб не було ніякої травички, щоб було чисто.

А ще двірник відповідає за обов'язковий протокольний атрибут - червону доріжку на вході у Палац.

Богдан Єсип, найкращий двірник Львова:

Ми вже розстелюємо. По ній ходить тільки сам президент. Нам не можна ходити, ми пильнуємо, як зіницю ока, щоб вона була чистенька, ми чекаємо.

Пан Богдан каже: до його професії з пошаною ставляться навіть президенти. Пригадує, як один з очільників України тиснув йому руку і дякував за працю.

Так само із польським президентом здоровкався. Мені побажали всього найкращого, здоров'я.

Але переважна більшість робочого часу пана Богдана - це щоденне прибирання прилеглої території.

Богдан Єсип, найкращий двірник Львова:

Зимою сніг кидаю, осінню листя замітаю, навесні цвіт, літом кошу траву.

Подали пана Богдана на конкурс двірників співробітники палацу

Надія Остроушко, колега Богдана:

Богдан дуже сумлінно виконує роботу, він кожного дня приходить до нас, забирає сміття, він старається добре слово сказати, якось підтримати всіх, настрій підняти. Написали пост, розкинули всім співробітникам, що ми плануємо Богдана подати. Через тиждень почалося голосування.

Голосування відбувалося у соцмережі, крім пана Богдана участь у конкурсі брало ще півсотні двірників. Однак, він набрав найбільше голосів.

Богдан Єсип, найкращий двірник Львова:

Мені просто подзвонили й сказали: ви Єсип Богдан. Та я одразу подумав, може, які аферисти дзвонять до мене. Кажуть, з міської ради. Кажуть, ви перемогли в конкурсі, я не повірив.

Анна Легедза, заступниця гендиректора Львівської національної галереї мистецтв:

Я переконана, що ця нагорода стане для нього прекрасним зарядом позитивом і впевненості в тому, що він рухається в правильному напрямку, що його робота є потрібною.

Як нагороду найкращий двірник Львова отримав 10 тисяч гривень, туристичний вікенд у Закарпатті та закордонну поїздку у країну, яку може обрати сам.

Богдан Єсип, найкращий двірник Львова:

Я мрію поїхати в Італію. Подивитися, як там люди працюють, як там двірники працюють, трохи досвіду їхнього набрати.

В Італію пан Богдан планує із внучкою поїхати влітку. Керівництво запевняє: відпустку нададуть без проблем.

Вікторія Балицька, Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».